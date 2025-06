Forlì, incidente: travolto da un’auto, sfonda il parabrezza con il casco, grave motociclista - Gallery

Pauroso incidente questa mattina a Forlì sulla via Emilia al km 52 tra il quartiere Cava e la frazione di Villanova, all’intersezione con via Virgilio. Verso le 11.30 si sono scontrate una Renault Capture guidata da un 80enne e una moto Yamaha Tracer guidata da un 58enne forlivese. Per cause al vaglio della Polizia Locale, all’origine del sinistro ci sarebbe una mancata precedenza: la Renault usciva da via Virgilio immettendosi sull’Emilia e si è scontrata con la Yamaha. L’impatto è stato molto violento: il motociclista ha sfondato con il casco il parabrezza dell’auto ed è stato trasportato in elimedica al Bufalini di Cesena in condizioni di media gravità. Pesantissime le ripercussioni sul traffico, con la via Emilia che per un’ora e mezza è stata percorribile solo da Faenza verso Forlì e riaperta solo verso le 13.