Forlì, incidente: travolta da un’auto, gravissima una donna

Un grave incidente stradale questa mattina alle 11.20, con una donna trasportata in elimedica in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena. La signora (di età attorno ai 70 anni) stava attraversando sulle strisce con la bici elettrica all’altezza dell’incrocio tra via Decio Raggi e Viale Risorgimento. Per cause in via di accertamento è stata investita da una Renault guidata da un 60enne. La donna ha sbattuto la testa almeno due volte sul parabrezza per poi cadere sull’asfalto. È intervenuta l’elimedica che l’ha condotta all’ospedale di Cesena con codice di massima gravità.