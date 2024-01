FORLI’. Nella serata di lunedì 15 gennaio 2024, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in via Pellegrino Artusi per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture di cui una cappottata. La squadra, intervenuta poco prima delle 20.30, ha operato con il personale sanitario per soccorrere i due occupanti delle auto e mettere in sicurezza i mezzi. Sul posto per accertare la dinamica della collisione sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.