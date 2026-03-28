Forlì, incidente: tamponamento tra quattro auto in via Decio Raggi

Alle 11.30 di questa mattina, sabato 28 marzo, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in Via Decio Raggi a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte quattro autovetture.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato con i sanitari del 118 per prestare assistenza ai feriti coinvolti nel tamponamento multiplo e ha successivamente provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’intera area del sinistro. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di rito. Ripercussioni sul traffico cittadino nel tratto interessato per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.