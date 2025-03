Incidente stradale questa sera a Forlì. Verso le 21.10, una squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta in via Ca Rossa. La squadra ha operato per mettere in sicurezza una autovettura ribaltatasi sulla sede stradale. Soccorso il conducente dal personale sanitario. Sul posto la Polizia Locale.