Forlì, incidente: si ribalta con l’auto nella notte, donna in gravi condizioni

Si ribalta con l’auto nella notte, una donna è ricoverata in gravi condizioni. I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti verso l’una di questa notte a Forlì all’incrocio tra Viale della Costituzione e Via delle Caminate per un incidente stradale in cui una vettura perdeva il controllo e dopo aver impattato sul cordolo della rotonda, si ribaltava più volte terminando la propria corsa sul fossato limitrofo. I Vigili del fuoco, utilizzando le attrezzature idrauliche in dotazione, rimuovevano le lamiere ed in collaborazione col personale sanitario estraevano la conducente dall’abitacolo, che veniva trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Forlì. Presenti i Carabinieri per le operazioni di competenza.