Forlì, incidente: scontro frontale, anche due bambini tra i quattro feriti all’ospedale

Incidente questa mattina in Via Ossi a Forlì con quattro persone coinvolte, tra cui due bambini. I Vigili del Fuoco sono intervenuti dopo uno scontro frontale tra due auto. A seguito dell’impatto, quattro persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. Il personale operativo ha prestato assistenza ai sanitari del 118, intervenuti sul posto con tre ambulanze per prestare le cure e stabilizzare i feriti prima del trasporto in ospedale. Le loro condizioni sono giudicate di media gravità

I Vigili del Fuoco hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata. Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Locale.