Forlì, incidente: scontro all’incrocio, due feriti

Incidente questa mattina a Forlì poco dopo le 10 e una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forli-Cesena e intervenuta per uno scontro all’incrocio tra via 13 novembre 1944 e via Minarda. L’impatto tra due auto ha provocato l’uscita di strada di uno dei veicoli, finito all’interno di un fosso adiacente alla carreggiata. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area interessata, prestando inoltre assistenza al personale sanitario del 118 giunto sul posto per soccorrere i due feriti. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.