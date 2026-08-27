Forlì, incidente nella notte: urta un’auto in sosta e si ribalta

Nella serata di ieri, mercoledì 26 agosto, alle 23.30, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è intervenuta in via Trentola a Forlì per un incidente stradale. Una vettura, dopo avere urtato un auto in sosta, si è ribaltata su un fianco rimanendo sulla sede stradale. I Vigili del Fuoco hanno estratto il conducente dall’abitacolo e hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza della vettura e dell’area interessata dall’evento. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 per le cure del caso e la Polizia Locale per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità. Ferite fortunatamente non gravi per il conducente.