Forlì. Incidente nella notte in viale Roma: 5 persone ferite

Incidente nella notte in viale Roma, il bilancio è di 5 feriti. Alle 2.20, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono intervenute in viale Roma a Forlì dopo aver ricevuto la richiesta d’aiuto per un incidente stradale che ha visto lo scontro laterale tra due autovetture. All’interno dei veicoli vi erano 5 persone, rispettivamente 3 su un mezzo e 2 sull’altro. I Vigili del Fuoco hanno operato con l’impiego di attrezzatura idraulica per tagliare le lamiere ed estrarre i feriti rimasti bloccati all interno degli abitacoli. Una volta liberati, gli occupanti sono stati consegnati ai sanitari del 118, giunti sul posto con 4 ambulanze. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche Carabinieri e Polizia per l’esecuzione dei rilievi di rito e per le operazioni di messa in sicurezza della sede stradale.