I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti verso l’1.30 della scorsa notte a Forlì in via Roncalceci per la fuoriuscita dalla sede stradale di un’autovettura. I soccorritori intervenuti hanno prestato le prime cure al conducente uscito autonomamente dal veicolo e mettevano in sicurezza la vettura. L’automobilista veniva trasportato per accertamenti in ospedale dal personale sanitario intervenuto. Presenti gli agenti della Polizia di Stato.