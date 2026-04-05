Forlì, incidente: nel fosso con l’auto, tre persone fortunatamente illese

Fuori strada con l’auto, tre persone fortunatamente illese. Alle 18 di oggi (domenica 5 aprile) una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in Via Cervese a seguito di un incidente stradale che ha visto un’autovettura finire all’interno di un fosso adiacente alla carreggiata.

Il personale operativo ha prestato assistenza al conducente e ai due occupanti del veicolo per favorire l’uscita dall’abitacolo in sicurezza. Fortunatamente, i tre coinvolti non hanno riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per i controlli di rito e la Polizia Locale per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità. Le squadre hanno successivamente provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata.