Forlì, incidente: muore schiantandosi contro un palo con la moto

Ancora una tragedia sulle strade. Questa mattina, poco prima delle 12 un motociclista ha perso la vita dopo essere finito contro un palo in via Montaspro, all’altezza del civico 60, a Forlì. L’uomo, un settantenne, era in sella ad una Triumph Boneville di grossa cilindrata quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della moto mentre stava rientrando a casa. E’ finito nella corsia opposta con la moto ed ha terminato la sua corsa contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza (è stato allertato anche l’elicottero ma non è atterrato per il maltempo in arrivo) che hanno cercato di stabilizzarlo, ma il settantenne purtroppo è spirato. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.