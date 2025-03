Forlì, incidente mortale: motociclista perde la vita travolto da un camion

Tragico incidente mortale questa mattina a Forlì. Il sinistro si è verificato intorno alle 9.30 tra Forlì e Terra del Sole. Un motociclista 55enne di Castrocaro ha perso la vita in sella alla sua moto per uno scontro con un camion che si stava immettendo nella strada uscendo da una ditta. Il pilota è stato sbalzato in fossato morendo sul colpo. Sul posto la Polizia Locale oltre ai sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.

La strada è stata a lungo chiusa al traffico. Solo poco dopo le 13 Anas ha riaperto alla circolazione, in entrambe i sensi di marcia, la strada statale 67 “Tosco Romagnola” nei pressi del km 183, teatro del terribile incidente.