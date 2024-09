Forlì. Incidente mortale al Muraglione, muore motociclista 46enne

Incidente mortale nei pressi del Muraglione dove ha perso la vita un militare dell’esercito residente a Forlì, originario di Santa Margherita Belice, in Sicilia. La vittima è il 46enne Aldo Nieli, conosciuto in città, che prestava servizio a Milano Marittima. L’incidente fatale è accaduto sabato pomeriggio nel versante toscano del Muraglione, ma solo ieri si è diffusa la notizia a Forlì dove Nieli abitava insieme alla famiglia in via Schiaparelli.

Il 46enne stava percorrendo la Statale 67 dal versante toscano verso la Romagna in sella ad una moto di grossa cilindrata quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di San Godenzo, ha perso il controllo del mezzo e ha sbattuto contro una recinzione finendo poi diversi metri più avanti. Nella caduta, a causa del forte impatto Nieli ha subito un importante trauma toracico. Sul posto sono intervenuti oltre alla polizia locale per i i rilievi, i carabinieri di San Godenzo e i mezzi del 118 che hanno allertato anche l’elicottero Pegaso del soccorso toscano. I sanitari hanno cercato di rianimare l’uomo effettuando il massaggio cardiaco per diversi minuti, ma invano. Il 46enne è spirato sul posto.

Aldo Nieli lascia la mogie Natalia e le figlie Francesca e Chiara. Ieri sui social diversi amici hanno salutato Aldo, affranti dal dolore. «Ho trascorso alcuni anni insieme a te a Forlì come tuo comandante ma più che altro come amico - scrive su fb Diego Grasso - a sudare, ad addestrarci, a consigliarci sulla vita e a scherzare. Poi, dopo il tuo spostamento a Milano Marittima ci si incontrava di tanto in tanto, ma quando accadeva era una gioia vederti e parlare del più e del meno, il sorriso era sempre stampato sul tuo viso. Ora tutto questo non c’è più, perché la morte è crudele, ti ha strappato alla vita ad una giovane età a tutti i tuoi affetti più cari, soprattutto ai tuoi familiari. Ciao ragazzo, sarai per sempre nel mio cuore».