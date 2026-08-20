Forlì, incidente: l’auto si schianta contro un palo della luce, 4 feriti

Un’auto si schianta contro un palo della luce, 4 feriti. Questa mattina, giovedì 20 agosto, alle ore 6.30 una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è intervenuta in via Macero Sauli a Forlì per un incidente stradale. Per cause in via di accertamento, una autovettura è andata a collidere contro un palo dell’illuminazione pubblica. A bordo del veicolo erano presenti 4 persone, rimaste ferite a seguito dell’impatto. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 per il soccorso ai feriti e la Polizia Locale per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.