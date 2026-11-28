Esce di strada e precipita nella scarpata. Nelle prime ore di oggi, sabato 28 novembre, il personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena è intervenuto per un incidente stradale in viale dell’Appennino, a San Lorenzo in Noceto, nel comune di Forlì. Il sinistro ha riguardato un’autovettura uscita dalla sede stradale e finita a circa 5 metri di dislivello rispetto alla carreggiata. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo prima dell’arrivo dei soccorsi. Le squadre giunte sul posto hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata, procedendo al recupero del mezzo mediante l’autogru. Sul luogo erano presenti anche il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di competenza.