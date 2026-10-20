Forlì, incidente: investita in viale dell’Appennino, grave una donna di 94 anni

Incidente stradale questa mattina poco dopo le 8 in viale dell’Appennino a Forlì, dove è stata investita una donna di 94 anni. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Locale, la donna stava attraversando sulle strisce pedonali nei pressi dell’intersezione con via Adriano Casadei, vicino all’edicola. Una Fiat Panda guidata da una donna l’ha centrata in pieno e le condizioni dell’anziana sono subito apparse gravi. La 94enne è stata portata in ambulanza al Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.