Forlì, incidente in viale Roma: ferite due donne e traffico in tilt

Incidente nella prima mattinata di oggi a Forlì. Alle ore 7.3 una squadra della Sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta in Viale Roma incrocio via Costiera a Forlì, per un incidente stradale. La squadra soccorreva, insieme al personale sanitario, due donne rimaste ferite (per fortuna non gravemente) nello scontro tra le due vetture e metteva in sicurezza lo scenario. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi. Molto pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con traffico a lungo congestionato sull’asse della via Emilia tra Forlimpopoli e Forlì.