Forlì. Incidente in viale Bologna alla rotonda dei fiori, perde la vita ragazzo di 27 anni

Schianto fatale nella notte per un giovane motociclista. L’incidente mortale è successo verso le 4.20 in viale Bologna. Il ragazzo, un 27enne di Forlì, stava percorrendo viale Bologna da Faenza verso Forlì in sella ad una moto di grossa cilindrata quando, giunto alla rotonda dei Fiori, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della moto ed è finito rovinosamente a terra. Inutili i soccorsi da parte dei sanitari del 118, l’impatto è stato violentissimo e il giovane è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale di Forlì.