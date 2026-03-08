Forlì. Incidente in via Primo Maggio, tanta paura ma nessun ferito

Forlì
  • 08 marzo 2026
La Fiat 500 è finita sopra il cofano dell’Audi (foto Fabio Blaco)
La Fiat 500 è finita sopra il cofano dell’Audi (foto Fabio Blaco)

Spettacolare incidente, per fortuna senza feriti, questa mattina in Via Primo Maggio. verso le 10.30 si è verificato uno scontro tra due auto: una fiat 500 e un’Audi. La Fiat è finita letteralmente sul cofano dell’Audi dove è rimasta in bilico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla stabilizzazione di una delle vetture rimasta in posizione precaria a seguito dell’impatto e la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico urbano

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui