Forlì. Incidente in via Primo Maggio, tanta paura ma nessun ferito

Spettacolare incidente, per fortuna senza feriti, questa mattina in Via Primo Maggio. verso le 10.30 si è verificato uno scontro tra due auto: una fiat 500 e un’Audi. La Fiat è finita letteralmente sul cofano dell’Audi dove è rimasta in bilico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla stabilizzazione di una delle vetture rimasta in posizione precaria a seguito dell’impatto e la Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico urbano