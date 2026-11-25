Incidente stradale in via Gorizia poco dopo le 8 di questa mattina, mercoledì 25 novembre. Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è intervenuta per uno scontro che ha coinvolto un’autovettura e un furgone. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno operato congiuntamente al personale sanitario per estrarre un uomo rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo dell’autovettura, affidandolo alle cure dei sanitari. La squadra ha poi provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area interessata dal sinistro. Sul luogo dell’evento era presente anche la Polizia Locale per i rilievi di competenza. Il ferito è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale Morgagni-Pierantoni in condizioni di media gravità.