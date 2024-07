Tre persone estratte dalle lamiere delle rispettive auto, stamattina alle 11.45, ferite in un incidente avvenuto a Forlì, in A14, precisamente nella corsia Nord al km 78. A consentire il soccorso dei tre coinvolti dal sinistro sono state due squadre della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì. Per mettere in sicurezza l’area e consentire le operazioni di soccorso si è resa necessaria la chiusura dell’autostrada in entrambi i sensi di marcia, coordinata dalla Polizia Stradale.