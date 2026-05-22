Forlì, incidente in A14: tre feriti dopo lo scontro tra un camion e un’auto

Incidente in A14. Nella mattinata di oggi, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono intervenute al chilometro 83 della carreggiata nord, nel tratto autostradale antecedente il casello di Forlì, a causa di un incidente stradale che ha visto coinvolti un’automobile e un camion. Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dell’area dello scontro per consentire le operazioni di soccorso.

L’incidente ha registrato tre persone ferite, prese in carico e assistite sul posto dal personale sanitario del 118. Sulla scena dell’evento sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia per la gestione della viabilità e i rilievi di competenza.