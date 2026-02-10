Forlì, incidente in A14: tamponato dal camion che trasporta materiale radioattivo, gravissimo un uomo - Gallery

Un tremendo incidente stradale questa mattina verso le 8 sulla corsia Nord della A14, al km 81 subito dopo il casello di Forlì. Un uomo alla guida di una Citroen è in gravissime condizioni all’ospedale di Cesena dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo a causa del tamponamento di un camion. L’uomo è stato trasportato in elimedica al Bufalini di Cesena, mentre il conducente del camion è ricoverato in condizioni di media gravità all’ospedale di Faenza dopo il trasporto in ambulanza. Per cause in via di accertamento, il camion ha violentemente tamponato la Citroen che viaggiava davanti ed entrambi i mezzi sono finiti nel fossato a destra della carreggiata. Il camion trasportava materiale radioattivo e farmaci oncologici, ma dai primi rilievi dei Vigili del Fuoco non sono emerse criticità. La circolazione procede rallentata dopo l’intervento di Polstrada e personale della società Autostrade.