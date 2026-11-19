Pauroso incidente in autostrada: viene salvato dagli altri automobilisti. Oggi alle ore 13:40, due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena sono intervenute con 3 automezzi in A14, lungo la corsia nord al km 80, in prossimità del casello di Forlì, a seguito di un incidente stradale.

Il sinistro ha coinvolto una sola auto che è uscita dalla sede stradale, ribaltandosi all’interno del fosso adiacente alla carreggiata e prendendo fuoco subito dopo l’impatto. Il conducente, precedentemente estratto dall’abitacolo da alcuni passanti, è stato preso in carico e affidato alle cure del personale sanitario del 118 giunto sul luogo dell’evento. L’uomo è stato portato in gravi condizioni al Bufalini, ma non è in pericolo di vita.

Contestualmente, Vigili del Fuoco hanno avviato e portato a termine le operazioni di spegnimento del veicolo incendiato e di successiva messa in sicurezza dell’area interessata. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività di soccorso e spegnimento, si è resa necessaria la temporanea chiusura del tratto autostradale coinvolto. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Stradale per i rilievi di competenza e la gestione della viabilità.