Forlì, incidente: il camion è troppo alto e si schianta sul cavalcavia dell’autostrada, autista ferito VIDEO

Si schianta contro il cavalcavia, camionista ferito. I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti verso le 9.20 a Forlì in via Ravegnana per un incidente stradale in cui un camion con la centina troppo alta ha terminato la sua marcia schiantandosi contro il cavalcavia autostradale.

Il mezzo pesante aveva una un’altezza superiore all’impalcato e dopo l’urto è uscito dalla sede stradale ed è andato a impattare contro uno dei muri di sostegno del cavalcavia.

I Vigili del fuoco intervenuti escludevano la presenza di ulteriori persone coinvolte, assistevano il conducente ferito in collaborazione col personale sanitario presente e garantivano la sicurezza dello scenario monitorando le perdite di liquidi presenti a seguito dell’impatto. Si è reso necessario chiudere via Ravegnana in entrambi i sensi di marcia per consentire agli operatori presenti di lavorare in sicurezza. Presenti i Carabinieri, la Polizia Locale, i tecnici di autostrade e ARPAE per le operazioni di competenza. La strada qualche giorno a senso unico alternato per i lavori di ripristino del guard-rail.