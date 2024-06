Forlì, incidente frontale: gravissimo motociclista di 44 anni

FORLÌ. Gravissimo incidente stradale nella prima serata di oggi a Forlì, con un motociclista di 44 anni trasportato d’urgenza in elimedica al Bufalini di Cesena. I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 20 per un frontale tra un’auto e una moto in via Bertini, nei pressi del Parco Cicognani. Ad avere la peggio il conducente della moto, che ha riportato una serie di gravi traumi che hanno richiesto il trasporto in elicottero all’ospedale. Oltre ai Vigili del fuoco, che hanno anche messo in sicurezza la strada, sono accorsi sul posto la polizia locale per i rilievi e i sanitari del 118, con ambulanza e auto medicalizzata.