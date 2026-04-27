Forlì, incidente frontale a Carpinello: due uomini in ospedale

Incidente frontale nel primo pomeriggio di oggi a Forlì. I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti attorno alle 12.45, in via Cervese per un incidente stradale, un frontale tra due autovetture in prossimità dell’abitato di Carpinello. I Vigili del fuoco hanno prestato le prime cure ai due conducenti fino all’arrivo dell’ambulanza e dell’elicottero sanitario e provvedevano alla messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata.

I due feriti sono stati trasportati un in ambulanza al nosocomio di Cesena ed uno in elicottero, sempre a Cesena. Erano entrambi coscienti, ma non ricordavano dell’incidente. Ingenti i danni ai veicoli, coinvolto anche un palo dell’illuminazione pubblica nell’impatto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per gli adempimenti di competenza.