Forlì incidente: finisce fuori strada e resta bloccata all’interno dell’auto, donna all’ospedale

Oggi, lunedì 28 settembre 2026, alle 17.30, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in Via Cervese a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolta una vettura finita fuori strada. I vigili del fuoco giunti sul posto hanno operato per estrarre la donna rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo del veicolo. Successivamente al recupero, la persona è stata immediatamente affidata alle cure dei sanitari per i primi soccorsi e il trasporto in strutture ospedaliere. Sul posto anche la Polizia Locale.