Forlì, incidente e un’auto ribaltata: intervengono i Vigili del Fuoco

Incidente stradale a Forlì in Via Aristide Venturini, con un’auto ribaltata. I Vigili del fuoco di sono intervenuti poco prima delle 18 all’incrocio con via Gervasi, per un incidente stradale in cui due autovetture si sono scontrate ed una terminava la propria corsa ribaltata sulla sede stradale.I Vigili del fuoco giunti contestualmente al personale sanitario dell’ambulanza stabilizzavano e mettevano in sicurezza le vetture e supportavano il personale sanitario.Tutte le persone coinvolte, 5 in totale di cui due bambini, erano uscite autonomamente dall’abitacolo e solo una passeggera veniva trasportata in ospedale per accertamenti.Intervenuti anche gli agenti della Polizia locale per gli adempimenti di competenza.