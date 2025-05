Forlì, incidente: con l’auto contro un lampione, intervengono i Vigili del Fuoco

Questa notte alle 2, si è verificato un incidente stradale a Villanova di Forlì, con un’auto che ha centrato in pieno un lampione in viale Bologna. Oltre a Romagna Soccorso e ai Carabinieri, è intervenuta anche una squadra della sede Centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì per la messa in sicurezza del veicolo. Protagonista del sinistro una Renault condotta da un trentenne. Insieme a lui nella vettura anche una donna e una bimba. Tutte e tre sono stati condotti al Prronto Soccorso per accertamenti, ma fortunatamente le loro condizioni non destavano preoccupazioni.