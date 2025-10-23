Forlì, incidente con 4 feriti, coinvolto un furgone con farmaci radioterapici: monitorata la radioattività

Incidente stradale ieri sera poco dopo le 21 in via Monda a Forlì, con 4 feriti. Nell’incidente è risultato coinvolto anche un furgone che trasportava farmaci radioterapici. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e hanno fornito assistenza, effettuando anche il monitoraggio della radioattività fino al completo recupero in sicurezza dei farmaci da parte del personale specializzato. Quattro persone ferite sono state trasportate in ospedale dal personale del 118. Sul posto erano presenti anche la Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.