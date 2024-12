Forlì, incidente all’incrocio: un ferito all’ospedale

I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti attorno alle 14.50 di oggi per un incidente stradale tra due autovetture all’incrocio tra via del Bosco e Via Costiera a Forlì. I soccorritori hanno provveduto a liberare uno dei due conducenti intrappolato nell’auto ed impossibilitato ad uscire con le attrezzature idrauliche in dotazione. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza anche i veicoli a GPL verificando che non vi fossero perdite. Una persona è stata trasportata in ospedale in ambulanza dal personale sanitario intervenuto, ma le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni. Presente la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.