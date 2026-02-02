Forlì, incidente all’incrocio con 6 feriti

Un grave incidente a Forlì con 6 feriti. Alle 17 di domenica 1 febbraio, una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta all’incrocio tra Via Maseri e Via Farini a causa di uno scontro che ha coinvolto due autovetture.

L’impatto ha causato il ferimento di 6 persone. Il personale operativo ha prestato assistenza ai sanitari del 118, intervenuti sul posto con tre ambulanze, collaborando nelle operazioni di soccorso e stabilizzazione dei coinvolti. Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area dell’incidente. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi di rito e la gestione del traffico urbano.