Forlì, incidente a Cusercoli e traffico in tilt sulla Sp4 del Bidente

Incidente e traffico in tilt questa mattina verso le 7.30 sulla Sp4 Bidentina, dove i Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti a Cusercoli per un incidente stradale, un frontale tra due autovetture. I Vigili del Fuoco hanno operato per garantire la sicurezza dello scenario, mettendo in sicurezza le autovetture alimentate a Gpl e metano che occupavano completamente la carreggiata. I due conducenti sono usciti autonomamente dai veicoli e sono stati presi in cura dal personale sanitario intervenuto. Ingenti i danni ai veicoli, mentre i conducenti per fortuna non hanno riportato ferite gravi. Presenti i Carabinieri e la Polizia Provinciale.