Forlì. Incendio nelle cantine, evacuata una palazzina. Un uomo intossicato FOTO

Incendio in una palazzina in città, divampato in alcune cantine, una persona intossicata e tutti gli inquilini evacuati per precauzione.

La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata ieri mattina verso le 9 per un incendio in via Bani 9, in una palazzina composta da diversi appartamenti. Sul posto oltre ai mezzi dei vigili del fuoco di Forlì è arrivata anche un’ambulanza con il personale medico del 118.

Il fuoco, partito da sotto il palazzo nelle cantine, ha provocato un fumo nero denso che ha invaso le scale del condominio. I Vigili del fuoco hanno quindi fatto evacuare tutti gli inquilini per precauzione. La persona intossicata e portata al pronto soccorso è un inquilino del primo piano, residente in un appartamento proprio sopra alle cantine, che ha inalato il fumo. La moglie invece è riuscita ad uscire in tempo e a trovare riparo, insieme al cagnolino, da amici in un condominio vicino. Gli altri inquilini sfollati sono stati trasferiti nei giardini pubblici, i vigili del fuoco di Forlì intervenuti con diversi mezzi sul posto sono riusciti a spegnere le fiamme e in seguito hanno avviato i controlli per verificare le condizioni dei vari appartamenti. Alla fine solo l’abitazione della persona intossicata è risultata parzialmente inagibile e gli inquilini del palazzo sono potuti rientrare. In corso di accertamento le cause che hanno scatenato l’incendio, da una prima ipotesi potrebbe essere dovuto a delle batterie messe sotto carica in una delle cantine.