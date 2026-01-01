Forlì, incendio nella notte: salvate tre persone VIDEO

Alle 00:50 di giovedì 1 gennaio, due squadre dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Forlì sono intervenute in Via Piave per l’incendio di un appartamento. Le fiamme, che hanno interessato un’abitazione situata al piano terra, hanno prodotto una densa coltre di fumo che ha reso necessario l’intervento dei soccorritori per portare all’esterno tre persone rimaste bloccate ai piani superiori. Dopo le verifiche del caso, è emerso che nessuna delle persone coinvolte necessitava di assistenza sanitaria. Al termine delle operazioni di spegnimento e controllo strutturale, due appartamenti sono stati dichiarati inagibili. Sul posto sono intervenuti il 118, la Polizia di Stato e la Polizia Locale.