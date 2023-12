A Forlì è divampato un incendio nella notte nella ex fornace Sila in via Schiova, dove sono andati a fuoco enormi sacchi che contengono materiale destinato al macero. I Vigili del Fuoco di Forlì sono prontamente intervenuti spegnendo le fiamme con operazioni di smassamento. L'intervento è servito soprattutto ad evitare che il fumo invadesse pericolosamente la vicina autostrada A14 e ora la situazione è sotto controllo.