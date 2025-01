Forlì, incendio nella casa di accoglienza, 15 persone evacuate VIDEO

Un violento incendio questa sera nel cuore di Forlì. I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti attorno alle 22.20 odierne per l’incendio scaturito in una struttura di accoglienza in Via Roma.

I soccorritori giunti con due automezzi dopo aver indossato i Dispositivi di Protezione Individuale e stesa una linea di tubazioni, hanno attaccato l’incendio divampato in una camera al primo piano del fabbricato e provveduto ad evacuare i fumi della combustione, verificando l’assenza di vittime.

I quindici occupanti usciti autonomamente dalla struttura ed incolumi sono stati assistiti dal personale sanitario intervenuto.

Al termine delle operazioni dopo il necessario controllo strumentale le persone hanno potuto rientrare nelle restanti stanze non coinvolte dall’incendio. Presenti i Carabinieri e la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.