Forlì. Incendio nell’appartamento di un condominio, la proprietaria in ospedale. Evacuati gli inquilini per precauzione FOTO

Forlì
  • 25 gennaio 2026
I vigili del fuoco in viale della Libertà
I Vigili del fuoco di Forlì sono intervenuti questa mattina attorno alle 11:10 in Viale della Libertà a Forlì per un incendio in un appartamento al primo piano di un condominio. I soccorritori hanno evacuato precauzionalmente gli inquilini di tutti lo stabile a causa del fumo che aveva risalito il vano scale. L’incendio, sviluppatosi sui pensili della cucina è stato prontamente messo sotto controllo dai Vigili del Fuoco, che hanno proseguito le operazioni liberando l’appartamento dai fumi di combustione. La proprietaria è stata portata in ospedale per accertamenti avendo inalato del fumo. Le squadre hanno poi controllato i locali e gli appartamenti limitrofi consentendo alle persone di rientrare nelle rispettive abitazioni. In seguito ai danni dell’incendio l’appartamento è stato dichiarato non fruibile.

