Forlì, incendio nel sottotetto: intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco di Forlì supportati dall’autoscala sono intervenuti verso le 10 di oggi in Via Andrea Costa a Forlì per l’incendio di un sottotetto di una abitazione a due piani. I Vigili del fuoco hanno operato per evitare la propagazione del focolaio al controsoffitto incannucciato ed alla struttura in legno della falda, riuscendo a mettere sotto controllo la situazione verso mezzogiorno. Le cause restano in corso di accertamento e per fortuna non si registrano feriti, con danni limitati al tetto ed all’intonaco sottostante all’interno dell’abitazione. L’abitazione è inagibile fino al ripristino dei locali. Sul posto anche la Polizia Locale ed i Carabinieri.