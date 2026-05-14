Forlì, incendio nel garage del condominio: evacuate 14 famiglie

Garage in fiamme a Forlì, condominio evacuato nella notte. Ieri alle 23.40, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono intervenute in via Giuseppe Sarti a Forlì a causa di un incendio sviluppatosi all’interno di un garage. ​Sul posto sono state inviate due squadre della Sede Centrale di Forlì con l’ausilio di tre automezzi. Il personale intervenuto ha provveduto al contenimento e allo spegnimento delle fiamme, che hanno causato la distruzione totale del locale garage e del suo contenuto.

​A seguito del calore sprigionato e dei danni strutturali rilevati, è stata dichiarata l’inagibilità delle stanze al piano superiore, poste in corrispondenza del locale interessato dal rogo.

​Per ragioni di sicurezza, dovute alla densa coltre di fumo sprigionatasi durante la combustione, si è resa necessaria l’evacuazione precauzionale dell’intero condominio. Complessivamente sono state allontanate dai propri appartamenti 14 famiglie.

​Sul luogo dell’evento sono intervenuti, per quanto di loro competenza, i sanitari del 118 e i Carabinieri.