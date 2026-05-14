Forlì, incendio nel garage del condominio: evacuate 14 famiglie

Garage in fiamme a Forlì, condominio evacuato nella notte. Ieri alle 23.40, le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena sono intervenute in via Giuseppe Sarti a Forlì a causa di un incendio sviluppatosi all’interno di un garage. Sul posto sono state inviate due squadre della Sede Centrale di Forlì con l’ausilio di tre automezzi. Il personale intervenuto ha provveduto al contenimento e allo spegnimento delle fiamme, che hanno causato la distruzione totale del locale garage e del suo contenuto.
A seguito del calore sprigionato e dei danni strutturali rilevati, è stata dichiarata l’inagibilità delle stanze al piano superiore, poste in corrispondenza del locale interessato dal rogo.
Per ragioni di sicurezza, dovute alla densa coltre di fumo sprigionatasi durante la combustione, si è resa necessaria l’evacuazione precauzionale dell’intero condominio. Complessivamente sono state allontanate dai propri appartamenti 14 famiglie.
Sul luogo dell’evento sono intervenuti, per quanto di loro competenza, i sanitari del 118 e i Carabinieri.