Forlì, incendio in via Voltuzza: è morto il 90enne evacuato

Forlì
  • 02 luglio 2026
La casa incendiata in via Voltuzza
La casa incendiata in via Voltuzza

Non ce l’ha fatta Romano Guardigli, l’anziano di 90 anni rimasto gravemente ferito nel drammatico incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha devastato il suo appartamento in via Voltuzza. Troppo profonde e diffuse le ustioni riportate e, nonostante i disperati tentativi dei medici, le ferite si sono rivelate fatali.

Il dramma si è consumato intorno alle 3 di notte, quando un rogo improvviso è divampato all’interno dell’abitazione. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono precipitate tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena, insieme ai sanitari del 118. L’uomo, allettato, è stato evacuato, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche.

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