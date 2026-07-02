Forlì, incendio in via Voltuzza: è morto il 90enne evacuato

Non ce l’ha fatta Romano Guardigli, l’anziano di 90 anni rimasto gravemente ferito nel drammatico incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha devastato il suo appartamento in via Voltuzza. Troppo profonde e diffuse le ustioni riportate e, nonostante i disperati tentativi dei medici, le ferite si sono rivelate fatali.

Il dramma si è consumato intorno alle 3 di notte, quando un rogo improvviso è divampato all’interno dell’abitazione. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto si sono precipitate tre squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì-Cesena, insieme ai sanitari del 118. L’uomo, allettato, è stato evacuato, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche.