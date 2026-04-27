Forlì, incendio in via Marsala, l’assessora Sansavini dai residenti arrabbiati: “Situazione difficile, dobbiamo intervenire” VIDEO

«Domani ci sarà un consiglio di amministrazione straordinario di Acer per capire come muoversi, sicuramente le cantine andranno ristrutturate». A fare il punto dopo l’incendio che ha colpito il condominio di via Tre mori a Forlì, all’angolo con via Marsala, è l’assessora al Welfare Angelica Sansavini. L’immobile interessato, in particolare, è stato spesso al centro di episodi di degrado e di polemiche. «Siamo di fronte ad una situazione complessa, che si protrae da diversi anni - prosegue l’assessora -. E’ evidente che è arrivato il momento di fare qualcosa, anche se è da un anno che siamo al lavoro per provare a migliorare le condizioni di questo immobile». In effetti, il Comune proprio in via Marsala ha programmato alcuni lavori strutturali (recentemente terminati) per collocare il servizio di “stazione di posta” e prima accoglienza in collaborazione con Caritas, Salute Solidarietà e Ausl. «Qui ci sarà una presenza di operatori sanitari per diverse ore al giorno - conclude Sansavini -, sono convinta che questo movimento di persone fungerà da presidio così da migliorare quella che è oggi una situazione difficile e consentire ai residenti di vivere in condizioni decorose».