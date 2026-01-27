Forlì, incendio in una villetta. Un piano dichiarato inagibile VIDEO

FORLI’. I Vigili del fuoco di Forlì e Rocca San Casciano sono intervenuti all’1.40 di questa notte in Via Piave a Forlì per l’incendio di un tetto in legno di una villetta a tre piani.

Complesse le operazioni di spegnimento per i 16 soccorritori intervenuti con 4 mezzi. L’incendio è stato messo sotto controllo attorno alle 5 mentre le operazioni di bonifica e minuto smassamento si sono concluse verso le 8.

L’intervento ha permesso di evitare la propagazione dell’incendio. L’ultimo piano coinvolto è stato dichiarato inaccessibile. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato.