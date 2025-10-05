Forlì, incendio in una pizzeria: danni ma nessun intossicato FOTOGALLERY

Un incendio si è sviluppato questa mattina all’interno della Pizzeria degli Angeli, in via Campo di Marte.

A dare l’allarme sono stati i condomini del palazzo che hanno notato uscire del fumo dal locale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, per sicurezza, hanno fatto evacuare i residenti e poi si sono aperti un varco nel fumo che aveva avvolto il locale. I danni provocati sono da valutare, ma nessuna persona è rimasta intossicata. Un’ambulanza è giunta sul posto solo per precauzione, ma è rientrata senza pazienti. Anche i titolari sono arrivati in via Campo di Marte. Ora servirà capire da dove siano partite le fiamme.