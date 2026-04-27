Forlì, incendio in una cantina: 21 evacuati e 5 in ospedale per accertamenti FOTOGALLERY

Un incendio è scoppiato nella notte, poco dopo le 2 nelle cantine di una palazzina tra via Tre Mori e via Marsala. Ventuno persone sono state evacuate, per 5 di loro è stato necessario il trasporto in ospedale per il fumo inalato durante l’uscita dalle scale. Sul posto sono intervenute quattro squadre e 5 mezzi del Vigili del fuoco, polizia e carabinieri, oltre a due ambulanze del 118 e della Croce Rossa. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici. Le persone sono poi potute rientrare nei loro appartamenti, sono la cantina è stata dichiarata inagibile