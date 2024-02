Forlì, incendio in una autodemolizione: 8 mezzi in fiamme

Incendio nella notte in una ditta di autodemolizione in via Gorizia a Forlì. Verso la mezzanotte, sono giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Forlì, diverse chiamate che segnalavano un incendio: sul posto si sono portate 4 squadre della sede centrale che hanno operato, utilizzando anche liquido schiumogeno, per arginare le fiamme che coinvolgevano 8 autovetture, riuscendo ad evitare che le fiamme si propagassero ai restanti mezzi. Nessuna persona rimasta coinvolta. Sul posto presente anche una pattuglia della Polizia di Stato.