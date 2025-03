Forlì, incendio in un negozio: grave una donna - Gallery

Incendio devasta negozio in via Seganti a Forlì, grave una donna. È successo intorno alle 15 di oggi pomeriggio nell’esercizio Dimensione Volo dove erano presenti madre e figlia. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia. Secondo una prima ricostruzione, pare che una delle due donne abbia appoggiato un giubbotto sulla stufa a gas e che questo abbia preso fuoco. Cercando di spegnere le fiamme, la figlia 55enne si è ustionata in maniera grave, mentre la madre 86enne è rimasta intossicata dal fumo.